«معلومات الوزراء»: مصر أكبر دولة على مستوى العالم في تصدير الموالح

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن إنتاج مصر من الموالح للسوق المحلي وتحقيق طفرة غير مسبوقة في الصادرات.

وأضاف المركز، أنه رغم كل التحديات العالمية، فما زالت صادرات مصر من الموالح (البرتقال والليمون واليوسفي والجريب فروت وغيرها)، تحتل المرتبة الأولى عالميًّا، ما يجعل مصر تتصدر عرش تصدير الموالح لعدة سنوات، متجاوزة بذلك كبار منتجي الموالح عالميًّا بكميات تتجاوز 2.4 مليون طن وعائدات تتجاوز 1.1 مليار دولار خلال عام 2024.

وتابع المركز، أن مصر أكبر دولة في العالم في تصدير الموالح، وجاء حجم صادرات مصر من الموالح خلال الموسم الأخير 2023/2024 إلى 2.4 مليون طن.

- 22.5% حجم نمو صادرات الموالح مقارنة بعائدات الموسم السابق له.

- 1.1 مليار دولار عائدات صادرات الموالح.

كما أن الصادرات الزراعية المصرية حققت أرقامًا غير مسبوقة لأول مرة والتي جاءت كالتالي:

- 8.6 مليون طن حجم الصادرات من الخضر والفاكهة لأول مرة خلال عام 2024.

- 10.6 مليارات دولار حجم عائدات الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة خلال عام 2024.

- 17% حجم الزيادة عن العام السابق للصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.