خبير تكنولوجي أمريكي: العالم يسير نحو المستقبل بوتيرة متسارعة

خبير تكنولوجي أمريكي: العالم يسير نحو المستقبل بوتيرة متسارعة

خبير تكنولوجي أمريكي: العالم يسير نحو المستقبل بوتيرة متسارعة

قال الخبير التكنولوجي الأمريكي الدكتور مايكل شيه، إن أكثر ما يثير حماسه في عالم التكنولوجيا هو سرعة تطورها اللافتة، مشيرا إلى أن وتيرة هذا التقدم لا تتوقف عند السرعة فقط، بل تتجاوز التوقعات وتفوق الخيال.

قفزات سريعة في عالم التكنولوجيا

وأضاف مايكل شيه، خلال لقاء عبر قناة القاهرة الإخبارية، «إذا نظرنا إلى طفل وُلد في عام 2000، فإن عمره الآن يبلغ حوالي 25 عامًا، وقد شهد تطورات مذهلة تشمل الإنترنت، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والهندسة الحيوية، وغيرها من الابتكارات التقنية».

نحن بالفعل نعيش في المستقبل

وأوضح أن العالم يسير نحو المستقبل بوتيرة متسارعة، قائلاً: «بحلول عام 2069، عندما يصبح هذا الجيل شيوخًا، قد نعيش في عالم لا يمكننا حتى تخيله اليوم، نحن بالفعل نعيش في المستقبل، أسرع مما كنا نظن»، منوها بأن وتيرة تطور التكنولوجيا تتجاوز دائمًا قدرة المؤسسات التي تنظم القوانين والأسواق وحتى العادات الاجتماعية على مواكبتها، مشيرًا إلى أن التاريخ مليء بالأمثلة التي توضح هذه الفجوة».

وشدد على أن التكنولوجيا غالبًا ما تتحرك بسرعة تفوق قدرتنا على الاستيعاب أو التكيّف، مستشهدًا بما حدث خلال الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، حين تم استبدال أعداد كبيرة من العمال الذين كانوا يعتمدون الطرق التقليدية في التصنيع بآلات حديثة تقوم بنفس المهام بشكل أكثر كفاءة.

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