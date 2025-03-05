مواعيد امتحانات الترم الثاني.. تبدأ خلال أيام لهذه المراحل التعليمية

مواعيد امتحانات الترم الثاني.. تبدأ خلال أيام لهذه المراحل التعليمية

مواعيد امتحانات الترم الثاني.. تبدأ خلال أيام لهذه المراحل التعليمية

كتبت: بسمة عبدالستار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الجاري بشكل رسمي لجميع المراحل التعليمية بداية من الابتدائية وحتى امتحانات الثانوية العامة وفقًا لخريطة زمنية تم وضعها في بداية العام.

مواعيد امتحانات الترم الثاني

وحددت الوزارة مواعيد امتحانات الترم الثاني للصفوف الدراسية من الابتدائي وحتى الثانوي كما يلي:

يتم عمل تقييم للصف الأول والثاني الابتدائي على مرحلتين الأولى من 11 حتى 15 مايو الجاري، والثانية من 18 حتى 22 من الشهر نفسه.

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية

كما تبدأ مواعيد امتحانات الترم الثاني بالنسبة للمرحلة الإعدادية من يوم 18 مايو بالنسبة للمواد غير المُضافة للمجموع.

وتبدأ الامتحانات الخاصة بالترم الثاني للمرحلة الإعدادية من 24 وحتى 29 مايو.

وبالنسبة للصف الثالث الإعدادي فإن مواعيد امتحانات الترم الثاني تبدأ يوم 31 مايو وحتى 4 يونيو 2025.

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