مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 لجميع الصفوف في الدقهلية

كتب: آية حسنين

كشف المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، عن مواعيد جدول امتحانات الترم الثاني 2025 لجميع الصفوف في الدقهلية، من أجل الطلاب في مختلف المراحل التعليمية والتي من المقرر لها أن تبدأ يوم 17 مايو 2025 وتنتهي يوم 27 مايو 2025.

مواعيد جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفوف الابتدائية في الدقهلية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية أنه تم تحديد مواعيد جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفوف الابتدائية في الدقهلية وهي تنطلق للصف الثالث الابتدائي بداية من يوم 17 مايو وتنتهي يوم 25 مايو، وتنطلق للصف الرابع الابتدائي من يوم 18 مايو وتنتهي يوم 27 مايو، وللصف الخامس الابتدائي تبدأ يوم 19 مايو وتنتهي يوم 27 مايو، وللصف السادس الابتدائي تنطلق يوم 20 مايو وتنتهي يوم 27 مايو.

مواعيد جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفوف الإعدادية في الدقهلية

وحددت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية مواعيد جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفوف الإعدادية في الدقهلية،وهي تنطلق للصف الأول الإعدادي العام والقاني الاعدادي العام يوم 17 مايو وتنتهي يوم 27 مايو وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 20 مايو، وتنتهي يوم 4 يونيه.

مواعيد جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفوف الثانوية في الدقهلية

وأضافت تعليم الدقهلية أنه يجري امتحانات الفصل الدراسي للصفوف الثانوية في محافظة الدقهلية للصفين الأول والثاني الثانوي بداية من يوم 17 مايو وتنتهي يوم 27 مايو.