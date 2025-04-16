«تعليم مطروح» تنظم برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات معلمي علوم المرحلة الإعدادية

«تعليم مطروح» تنظم برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات معلمي علوم المرحلة الإعدادية

«تعليم مطروح» تنظم برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات معلمي علوم المرحلة الإعدادية

أعلنت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمي مادة العلوم بالمرحلة الإعدادية على محتويات المنهج الجديد وفق منظومة التطوير المنهجية التي يقودها وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف.

فعاليات تدريب المعلمين

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ببيان، اليوم، إن فعاليات تدريب المعلمين يجري تنظيمة بقاعة المؤتمرات الكبري بديوان عام المديرية، موجهة المتدربين بضرورة تحقيق أقصي استفادة ممكنة من فعاليات البرنامج التدريبي الذي يقام علي مدار الأسبوع، مشيرة للحضور إلى ضرورة بذل كل الجهد لتنمية مهاراتهم التدريسية لتحقيق الاتقان التام للمنهج الجديد لمادة العلوم، خاصة أن هناك مسئولية كبيرة تقع علي عاتق الزملاء المعلمين في تحسين مستوي الطلاب في كافة المواد الدراسية عامة وفي مادة العلوم خاصة.

برامج تدريبية إيجابية هادفة

وأضافت وكيل تعليم مطروح أن الحزم التدريبية المتواصلة بالمديرية تأتي في ضوء تكليفات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووفق توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتفعيل التنمية المهنية للعاملين بالقطاع التعليمي.

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