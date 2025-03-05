تكاثر السحب على مناطق من السواحل الشمالية.. وتوقعات بسقوط أمطار متوسطة ورعدية

كتبت- صفية النجار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار على عدة مناطق وخاصة من السواحل الشمالية، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وتكون رعدية أحيانًَا.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تمتد الأمطار مساءً إلى المناطق الداخلية من الوجه البحري ومدن القناه والقاهرة الكبرى، مشيرة إلى أنها تكون أقل حدة.

سقوط أمطار على محافظة الإسكندرية

وبالأمس شهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار متوسطة الشدة على عدة مناطق، ومن المتوقع أن تتعرض المحافظة اليوم لسقوط أمطار قد تصل إلى رعدية بحسب توقعات الأرصاد الجوية.

ويسود اليوم طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون مائل للحرارة على شمال الصعيد، وحارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما تنشط الرياح على مناطق من اغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن يكون معتدلا، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 و 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر يكون خفيفا ومعتدلا، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1 و 1.5 متر، واتجاه الرياح يكون شمالي غربي إلى شمالي شرقي.

درجات الحرارة اليوم السبت 3-5-2025

القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.