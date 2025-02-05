تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.. أمطار ورياح وشبورة

كتبت- صفية النجار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون مائلاً للحرارة على شمال الصعيد وحارًا جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما بالنسبة لحالة الطقس ليلاً، فتوقعت «الأرصاد» أنّ يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، كما تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتستمر صباحًا من يوم الاثنين حتى يوم الخميس المقبل.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وتوقعت الأرصاد الجوية فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدا السبت، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مشيرة إلى أنها تكون رعدية أحيانًا، كما توجد فرص سقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت «الأرصاد» أن فرص سقوط الأمطار تستمر حتى يوم الأحد، وتكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة، مشيرة إلى نشاط رياح على مناطق من أغلب الأنحاء على فترات متقطعة حتى يوم الأحد.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وتأتي درجات الحرارة الأيام المقبلة، على أقاليم الجمهورية وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية كالتالي:

درجات الحرارة السبت 3 مايو

وعن درجات الحرارة غدا السبت، تتمثل في الآتي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 4 مايو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 5 مايو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 6 مايو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 16 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 16 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 7 مايو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 8 مايو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 19 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 18 درجة مئوية.