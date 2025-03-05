حالة الطقس اليوم السبت.. هل تشهد القاهرة الكبرى سقوط أمطار؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت الموافق 3 مايو، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم السبت

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتكون رعدية أحيانا، فيما يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من اغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

طقس غائم على كافة الأنحاء

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون حالة الطقس غائمة جزئيا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والاحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن يكون معتدلا، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 و 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة للبحر الأحمر يكون خفيفا ومعتدلا، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1 و 1.5 متر، واتجاه الرياح يكون شمالي غربي إلى شمالي شرقي.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.