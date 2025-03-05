خبير سياسات دولية: إسرائيل تهاجم الأونروا لمواصلة حرب إبادة الشعب الفلسطيني

كتب: آيات الحكيم

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الأوضاع في قطاع غزة مأساوية للغاية، نتيجة الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ نحو شهرين.

وأوضح «سنجر»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر والأردن تمارسان ضغوطًا على الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة الوحيدة القادرة على التأثير على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنعه من ارتكاب المجازر والانتهاكات غير الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل تزعم وجود عناصر إرهابية داخل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، رغم عدم وجود أدلة تثبت ذلك، مؤكدًا أن الاحتلال لا يصطدم مع «أونروا» فقط، بل مع منظمات إنسانية دولية أخرى، في إطار محاولاته لتكريس الحصار واستمرار حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن قوات الاحتلال لا تزال تستخدم القوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ما أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين وإصابة مئات الآلاف بجروح.