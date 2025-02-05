فتح: إسرائيل تجاوزت القانون الدولي منذ اليوم الأول لحرب الإبادة في غزة

قال الدكتور إياد أبو زنيط، المتحدث باسم حركة فتح، إن إسرائيل تجاوزت القانون الدولي والأعراف الدولية منذ اليوم الأول لحرب الإبادة في قطاع غزة، مضيفًا أنها لا تلتزم بأي من القوانين الدولية، بل تسعى إلى فرض منطق «شريعة الغاب» وسيطرة القوة.

العقيدة الأمنية الإسرائيلية تقوم على مبدأ استخدام القوة المفرطة

وأوضح أبو زنيط، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، مع الإعلامية هاجر جلال، على قناة «القاهرة الإخبارية» أن العقيدة الأمنية الإسرائيلية تقوم على مبدأ استخدام القوة المفرطة، إذ تؤمن بأن «ما لا يأتي بالقوة، يأتي بمزيد من القوة»، وهو ما يتجلى بوضوح في سياساتها الحالية تجاه قطاع غزة.

وأشار إلى أن نشأة إسرائيل نفسها كانت مخالفة للقانون الدولي، إذ أنها لم تلتزم بتطبيق قراري الأمم المتحدة 181 و194، رغم أنهما كانا أساس الاعتراف الدولي بها، وهو ما تم بفضل «الغطرسة الأمريكية والاحتضان الأبوي من واشنطن»، الذي يوفّر لإسرائيل كل أشكال الدعم.

وأضاف المتحدث باسم فتح أن إسرائيل لا تُعد مشروعًا استعماريًا إسرائيليًا فقط، بل جزء من مشروع استعماري غربي أكبر تتزعمه الولايات المتحدة التي تُمثّل القوة الحامية لإسرائيل في المنطقة.

وتابع: «نحن في منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية، وحركة فتح، تمكّنا من استصدار قرارين في مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على غزة، لكنهما قُوبلا بالفيتو الأمريكي».

السياسات الإسرائيلية والأمريكية تُعيد العالم لعصور ما قبل التاريخ

وأكد أبو زنيط أن السياسات الإسرائيلية والأمريكية تُعيد العالم لعصور ما قبل التاريخ من خلال تجاهل القوانين والمعايير الإنسانية، وترسيخ منطق التراتبية بين الدول، وهو ما يترك تداعيات خطيرة، ليس فقط على إسرائيل والولايات المتحدة؛ بل على جميع الدول التي تدعم العدوان الإسرائيلي وتساند السلوك الأمريكي.