بمشاركة 14 أسقفا.. البابا تواضروس يدشن أول كنيسة قبطية في رومانيا (صور)

دشن البابا تواضروس الثاني، اليوم، كنيسة الشهيد مار مينا بالعاصمة الرومانية بوخارست، أول كنيسة قبطية أرثوذكسية في دولة رومانيا، وذلك في إطار زيارته الحالية للدولة ضمن جولة رعوية له بإيبارشية وسط أوروبا بدأها يوم 25 أبريل الماضي.

شارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها إلى جانب الأنبا چيوڤاني أسقف إيبارشية وسط أوروبا، 11 من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقارة الأوروبية، الذين التقاهم قداسة البابا أمس، لمناقشة دور وخدمة الكنيسة القبطية في أوروبا، كما شارك في الصلوات صاحبا النيافة الأنبا فام والأنبا أكسيوس المرافقين لقداسة البابا خلال جولته الرعوية.

تدشين ثلاثة مذابح

وتم تدشين مذابح الكنيسة الثلاثة؛ المذبح الرئيس (الأوسط) على اسم الشهيد مار مينا، والمذبح البحري على اسم القديس البابا كيرلس السادس، والمذبح القبلي على اسم السيدة العذراء، كما دُشِّنَت أيقونات الكنيسة وأواني المذبح.

وفي عظته التي ألقاها أثناء القداس الإلهي الذي تلا التدشين أشار قداسة البابا إلى أن الكنيسة تقسم فترة الخمسين المقدسة إلى خمس آحاد، وقال: في الأسبوع الماضي احتفلنا بأحد الإيمان أو تجديد الإيمان، وغدًا الأحد نحتفل بـ«أحد الخبز»، حيث تقدم لنا الكنيسة في هذا الأحد معجزة إشباع الجموع.

وعبر البابا تواضروس عن فرحته بهذه المناسبة المباركة، قائلاً: «نحن اليوم نفرح بتدشين هذه الكنيسة المباركة التي تحمل اسم الشهيد العظيم مار مينا، ونكتب بها صفحة جديدة في تاريخ كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، إذ يؤسَّس أول مذبح في دولة رومانيا».

آخر محطات زيارة البابا إلى رومانيا

يذكر أن الكنيسة القبطية في رومانيا تعد ثمرة خدمة رعوية بدأت في مايو 2010 بسيامة القس مينا تكلا كاهنًا، بيد مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث، لخدمة التجمعات القبطية هناك، بينما تعتبر كنيسة مارمينا من الكنائس الحديثة، إذ اكتمل تأسيسها في عام 2020، ضمن مجمع مار مينا للخدمات، الذي افتتحه قداسة البابا مساء يوم الاثنين الماضي.

ويُعد تدشين كنيسة الشهيد مار مينا في بوخارست، آخر محطات زيارة البابا إلى رومانيا، حيث من المقرر أن يتوجه قداسته والوفد المرافق إلى دولة صربيا، لاستكمال الزيارة.