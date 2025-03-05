عودة حركة الملاحة واستنئاف حركة الصيد في البحر المتوسط وميناء البرلس

عودة حركة الملاحة واستنئاف حركة الصيد في البحر المتوسط وميناء البرلس

عودة حركة الملاحة واستنئاف حركة الصيد في البحر المتوسط وميناء البرلس

صرح اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بأنه تم استئناف حركة الملاحة البحرية بساحل البحر المتوسط بنطاق المحافظة، واستئناف رحلات الصيد بنهر النيل وبحيرة البرلس، وذلك لتحسن الأحوال الجوية.

انتظام أعمال الملاحة بميناء البرلس

وأكد المحافظ انتظام أعمال الملاحة بميناء البرلس، وانطلاق مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط في رحلات الصيد، بعد تزويدها بالوقود والثلوج، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم.

استمرار حالة الاستعداد لمتابعة الخدمات

وكلّف محافظ كفر الشيخ رؤساء المراكز والمدن، وغرفة العمليات الرئيسية، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، باستمرار حالة الاستعداد لمتابعة الخدمات، وحملات الإشغالات والمرافق والنظافة، ورفع مخلفات الأمطار، إلى جانب تنظيم الحملات اليومية لضبط الأسعار، والمرور على الأسواق، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل معهم ميدانيًا.

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