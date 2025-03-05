اتحاد نقابات عمال مصر: الدولة قطعت شوطا كبيرا في دعم العمال

كتبت: أية محسن

قال عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الحدث يمثل تقديرًا رفيعًا لعمال مصر، ويجسد شراكة وطنية حقيقية في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأضاف «الجمل»، خلال كلمته باحتفالية عيد العمال بالسويس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»،: «إن سواعد عمال مصر التي تبني وتعمر، كانت دومًا عند مستوى التحديات، وعملت بإخلاص وثبات خلال مرحلة تنموية غير مسبوقة شهدتها البلاد في عهد الرئيس السيسي».

وأضاف أن دعم الدولة المستمر للعمال، من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير الحماية الاجتماعية، يُعد خطوة محورية في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

ووجّه رئيس اتحاد العمال تحية تقدير واعتزاز إلى رجال القوات المسلحة، مؤكدًا أن جيش مصر القوي يضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل الوطن.

وأشار «الجمل» إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم العمال وتوفير فرص العمل للشباب، مشيدًا بالقانون الجديد للعمل الذي تم إقراره بفضل توجيهات القيادة السياسية، وجهود وزارة العمل، والدور الفعّال الذي قام به مجلس النواب.

وأكد على أن عمال مصر سيواصلون دورهم الوطني في البناء والتنمية، مساهمين في ترسيخ أركان الجمهورية الجديدة على أسس من الكفاءة والعدالة والشراكة المجتمعية.