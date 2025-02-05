بعد زيادتها.. تعرف على موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد العمال

كتب: كريم روماني

حدد محمد جبران، وزير العمل، موعد صرف منحة عيد العمال، موضحاً أنه اعتمد مبلغ 297 مليونًا و445 ألفًا و500 جنيه، منحة عيد العمال لصالح العمالة غير المنتظمة المُسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة بواقع 1500 جنيه لكل عامل.

قيمة منحة عيد العمال

وقال وزير العمل، في تقرير له، إنه يتم صرف منحة عيد العمال خلال الأسبوع الجاري، كما اعتمد صرف مليون و500 ألف جنيه من بند مواجهة الحوداث لـ12 عاملًا؛ 7 متوفين و5 مصابين تعرضوا لحوادث في محافظات: «قنا، وأسيوط، وبورسعيد، والشرقية، والقليوبية، وأسوان»، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألفًا للمصاب.

وقال الوزير، إن العمالة غير المنتظمة المُسجلة لدى الوزارة تحصل على 6 منح سنوية في المناسبات والأعياد الرسمية، من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، وأن صرف منحة عيد العمال هذا العام مايو 2025، تكون بقيمة 1500 جنيه لكل عامل لأول مرة بعد الزيادة الجديدة، من 1000 إلى 1500 جنيه، بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، موضحًا أن الدعم والحماية والرعاية مُستمرة تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس.