نائب بـ«الشيوخ»: إشادة الرئيس السيسي بقانون العمل الجديد خطوة نحو العدالة الاجتماعية

ثمن النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، إشادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق العمال في مصر.

وأشار النائب علي مهران، في بيان، إلى أن القانون يعكس حرص الدولة على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن، بما يضمن استقرار سوق العمل ويُحفّز على الإنتاج، لافتا إلى أن القيادة السياسية المصرية ، تؤكد كل يوم أنها تقف في صف العامل المصري.

وأكد أن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويشجع على التوظيف من خلال توفير بيئة عمل عادلة وآمنة، مع التأكيد على حماية حقوق العمال، سواء في القطاع العام أو الخاص، وضمان حقهم في التأمينات والرعاية الاجتماعية.