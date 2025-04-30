«جبران»: قانون العمل الجديد يراعي حقوق العمال واستمرار الإنتاج

كتب: شريف سليمان

قال محمد جبران، وزير العمل، إنّ اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد ستصدر خلال ثلاثة أشهر، وستكون هي الإطار الأساسي لتطبيق كل مواد القانون بشكل سليم، موضحًا، أن الوزارة ستعقد اجتماعات موسعة مع ممثلي أصحاب الأعمال والعمال لمراجعة اللائحة قبل إصدارها لضمان تطبيقها بشكل يتماشى مع مصلحة الجميع.

وأضاف جبران، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء dmc»، عبر قناة dmc، أن وزارة العمل تتعاون مع مختلف الجهات المختصة مثل وزارة الصحة والسلامة المهنية ووزارة التجارة لضمان تنفيذ القانون واللائحة التنفيذية بشكل متكامل.

وتابع، أن الوزارة تركز على إنشاء شركات معتمدة من قبلها لتنفيذ التفتيش على السلامة المهنية في الشركات، وذلك لتجنب أي مشاكل قد تنشأ نتيجة للتفتيش المباشر من الوزارة.

وواصل وزير العمل: «القانون الجديد قد أخذ في الاعتبار احتياجات قطاع الأعمال، حيث تم تحديد ساعات العمل في بعض المجالات الخاصة مثل المناجم وقطاع البترول، مع مراعاة طبيعة العمل في هذه القطاعات لضمان استمرارية العمل دون التأثير على حقوق العامل».