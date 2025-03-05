مراسل «القاهرة الإخبارية»: 30 شهيدًا في قصف إسرائيلي متواصل منذ أمس على غزة

كتبت: آيات الحكيم

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن القصف المدفعي الإسرائيلي لا يزال مستمرًا على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ منتصف أمس، مما أسفر عن استشهاد 30 شخصًا.

استهداف منزلين يقطنه مدنيين

وأوضح أبو كويك في مداخلة له عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» أن الاحتلال استهدف أكثر من منزل يقطنه عشرات المدنيين، من بينهم منزل عائلة زعرب، حيث استشهدت فتاة وزوجها الذي تم عقد قرانهما ليلة أمس، بالإضافة إلى قصف منزل عائلة البيرم الذي أسفر عن استشهاد 11 شخصًا.

وأشار إلى أن الاحتلال قصف أيضًا الخيام في مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 3 مواطنين، بالإضافة إلى المسيرات التي استهدفت مدنيين في منطقة قيزان رشوان، مما أدى لاستشهاد أحدهم وإصابة آخرين.

واختتم بالقول إن الاحتلال شن عدة غارات على حي الدرج، أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين، ولا تزال أعمال البحث جارية تحت منزل في منطقة الشعف تم قصفه أمس. كما استهدف الاحتلال عناصر شرطية كانت تقوم بتأمين المحلات التجارية التي تتعرض للسطو في ظل الفوضى، مما أدى إلى استشهاد 2 وإصابة آخرين.