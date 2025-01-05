تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة.. واستشهاد أطفال بمدينة خان يونس

كتبت: أية محسن

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من قطاع غزة، إن الغارات الإسرائيلية لا تزال تتواصل على عدة مناطق في القطاع، ما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، في تصعيد يُنذر بكارثة إنسانية متفاقمة.

وأوضح «جبر» خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن طائرات الاحتلال شنت قبل قليل، غارة على المنطقة الجنوبية لمدينة خان يونس، استهدفت خلالها منزلا لعائلة المصري، ما أسفر عن تدمير المنزل بالكامل وإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف أن نفس المنطقة كانت قد تعرضت لغارة سابقة استهدفت منزلًا لعائلة أبو سحلول، وأسفرت عن استشهاد 8 فلسطينيين، من بينهم أطفال، في مشهد مأساوي يعكس حجم العنف الذي يتعرض له المدنيون.

وقال أنه في المحافظة الوسطى، وخصوصا في مدينة دير البلح، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية وسط المدينة، مما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

أكد المراسل أن القصف المدفعي الإسرائيلي لم يتوقف، حيث تواصل سقوط القذائف على الأحياء الشرقية، بما فيها الشجاعية والزيتون وتل الهوا وحي التفاح، في ظل أوضاع إنسانية صعبة تعيشها تلك المناطق.