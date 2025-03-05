«حماة الوطن»: الرئيس السيسي يضع العامل أولوية في قلب الجمهورية الجديدة

«حماة الوطن»: الرئيس السيسي يضع العامل أولوية في قلب الجمهورية الجديدة

«حماة الوطن»: الرئيس السيسي يضع العامل أولوية في قلب الجمهورية الجديدة

أكّد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن إشادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقانون العمل الجديد تمثل شهادة ثقة غالية في اتجاه دولة تُعيد صياغة علاقتها بعصب الإنتاج الوطني، وهو العامل المصري، وتفتح أمامه آفاقًا أوسع لبيئة عمل عادلة، آمنة، ومحفزة.

وأوضح «أبو النصر» في بيان له، أن القانون الجديد لا يُعد فقط إطارًا تنظيميًا بين العامل وصاحب العمل، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن مصر الجديدة لا تبني اقتصادها على حساب الحقوق، بل على التوازن والإنصاف، بما يُشجّع على الاستثمار ويمنح الطمأنينة للعامل وأسرته.

وأضاف: «هذه الخطوة تُعد استكمالًا لمنظومة إصلاح اقتصادي واجتماعي تتسق مع أهداف الجمهورية الجديدة، حيث يعلو فيها صوت القانون، ويعلو معها تقدير الدولة لقيمة العمل والإنتاج، وهو ما يعكس فلسفة قيادية واعية تؤمن بأن التنمية تبدأ من احترام الإنسان وتمكينه».

وأشاد النائب أشرف أبو النصر بما تضمّنه القانون من ضمانات لحماية حقوق العاملين، سواء في القطاع العام أو الخاص، ومراعاته للعمالة غير المنتظمة، مشددًا على أن القيادة السياسية ترسخ دعائم عدالة اجتماعية حقيقية ترتبط بالإنتاج وليس بالشعارات.

واختتم: «لن تبنى مصر إلا بسواعد أبنائها، والرئيس السيسي يدرك جيدًا أن العامل المصري هو حجر الأساس في معادلة التنمية، لذلك جاءت إشادته اليوم كرسالة دعم حقيقية لكل عامل مخلص في مواقع الإنتاج على امتداد الوطن.»

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