بعد إعلان إصابة بيل جيتس بها.. مشاهير مصابون بـ«متلازمة أسبرجر»

في سياق حديث عفوي وغير مقصود خلال استضافتها في بودكاست «Call Her Daddy» الشهير الذي تقدمه أليكس كوبر، كشفت فيبي جيتس، ابنة الملياردير بيل جيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، عن أن والدها يعاني من متلازمة أسبرجر، ووفقًا لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية، ذكرت طالبة جامعة ستانفورد البالغة من العمر 22 عامًا الحالة الطبية لوالدها بعفوية خلال الحلقة التي بُثت يوم الأربعاء، قائلة: «والدي يعاني من خلل اجتماعي، لقد قال إنه، كما تعلمون، مصاب بمتلازمة أسبرجر»، فماذا نعرف عن متلازمة المشاهير؟

إيلون ماسك

وعالم عباقرة التوحد يضم أسماء لامعة تركت بصماتها في مختلف المجالات، من العلوم والأدب إلى الموسيقى والتمثيل والأعمال، ومن بين الشخصيات المعاصرة البارزة، يأتي إيلون ماسك، الذي كشف في عام 2022 عن تجربته الشخصية مع التوحد، وذلك خلال إحدى جلساته في «Ted Talks»، إذ تحدث الملياردير الأمريكي عن تأثير التوحد على سنوات طفولته المبكرة، واصفًا إياها بأنها لم تكن سعيدة بل قاسية، فقد عانى من التنمر بسبب حالته، واعترف بصعوبة بالغة في التعامل مع التفاعلات الاجتماعية وفهم المعاني الضمنية لكلام الآخرين.

ومع مرور الوقت، تمكن «ماسك» من تطوير استراتيجيات للتكيف مع حالته، وتعلم كيف ينظر إلى الأمر بإيجابية، بل إنه ذهب إلى حد التعبير عن امتنانه للتوحد، معتبرًا إياه عاملاً رئيسيًا في نجاحه، حيث أوقد فيه شغفًا عميقًا بالعلوم والتكنولوجيا، وقد ملأ ساعات عزلته بقضاء ليال طويلة في برمجة الكمبيوتر وكتابة الرموز المعقدة.

أنطوني هوبكنز

وفي سن الثمانين، وبعد مسيرة فنية حافلة امتدت لأكثر من خمسة وأربعين عامًا، تربع خلالها الممثل البريطاني القدير أنطوني هوبكنز على عرش السينما وحصد عشرات الجوائز العالمية المرموقة، كشف عن تشخيص إصابته بمتلازمة أسبرجر، وهي إحدى الحالات التي تندرج ضمن طيف التوحد، موضحًا أنه لم يدخل عالم التمثيل بدافع الشغف في البداية، بل بدافع العمل، وهو ما جعله يشعر بغياب الأمان لفترة طويلة من حياته، وعبر قائلًا: «كنت مضطربًا وتسببت باضطرابات من حولي خلال السنوات الأولى»، إلا أن تشخيص حالته في وقت لاحق دفعه إلى تشبيهها بالهدية، وعلق على الأمر قائلًا: «كنت تلميذًا بطيئًا في المدرسة، لكنني عوضت عن ذلك بالعمل بجد فنجحت في التمثيل».

داريل هانا

لم يكن أنتوني هوبكنز النجم الوحيد في هوليوود الذي تعايش مع اضطراب طيف التوحد، فقد شاركته هذه التجربة الممثلة الأمريكية داريل هانا، التي جرى تشخيص حالتها بالتزامن مع بداية مسيرتها الفنية، ورغم أن مرور الوقت ساعدها على التأقلم مع حالتها، إلا أن البدايات كانت صعبة ومرهقة للغاية، تتذكر هانا تلك الفترة قائلة: «لم أكن أشارك إطلاقًا في مقابلات تلفزيونية ولا في حفلات افتتاح الأفلام، أما الذهاب إلى حفل جوائز الأوسكار فكان مؤلمًا جدًا بالنسبة لي؛ إذ كلما وطئت السجادة الحمراء شعرت بأنني على شفير الإغماء»، وقد أثر التوحد بشكل كبير على مسيرة هانا وعلاقاتها الاجتماعية والمهنية، لدرجة أنها استُبعدت من هوليوود لفترة من الزمن.

كورتني لاف

وفي سن التاسعة، شُخصت الفنانة الأمريكية كورتني لاف بحالة متوسطة من التوحد، وعلى الرغم من ذكائها، لاحظ أهلها معاناتها في الدراسة والتفاعلات الاجتماعية وتأخرها في الكلام. ومع ذلك، لم يقف هذا التشخيص عائقًا أمام طموحها، وتمكنت من التغلب على التحديات ودخول المجال الفني من خلال التمثيل والموسيقى.