استمرار حرائق «جبال القدس».. واتهامات لـ«نتنياهو» بالتقصير و20 منظمة تنتقد تقليص ميزانية الإطفاء بـ217 مليون شيكل

ودَّع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مستشاره «إيلون ماسك»، خلال آخر مشاركة له فى اجتماعات البيت الأبيض، موجِّهاً له رسالة مؤثرة، حيث جلس «ماسك» وهو يرتدى قبَّعتين بشكل لافت، إحداهما تحمل شعار وكالته «DOGE»، المختصة بتقليص الحكومة، والأخرى مكتوب عليها «خليج أمريكا»، فى إيماءة تبدو تلخيصاً لفترة مضطربة قضاها بين السياسة والأعمال.

وعلق «ترامب» ممازحاً «ماسك»: «أنت الوحيد الذى يمكنه فعل ذلك دون أن يُحاسَب»، ليكسر الجليد فى جو اتسم بالتوتر الخفى، رغم الضحكات التى أثارها رد «ماسك»: «كما يقولون، أنا أرتدى الكثير من القبعات»، ووجَّه «ترامب» حديثه إلى «ماسك» قائلاً: «كنت سنداً حقيقياً وألهمت الكثيرين لاكتشاف ما يمكن تحقيقه، نعرب لك عن جزيل شكرنا، بإمكانك البقاء فأنت دائماً موضع ترحيب لكنك تريد العودة إلى سياراتك، قمت بعمل مذهل، 150 مليار دولار، الرقم قد يكون أكبر، فهناك مشروعات عديدة قيد التنفيذ وبعضها لم يُدرج بعد لأنها لم تكتمل وقد تتضاعف ثلاث مرات، هناك أمور لم تُحسب بعد لأنها قيد الإنجاز، قدمت عملاً رائعاً ونحن نثمِّن ذلك».

ووراء كلمات الوداع الرسمية تكشفت خلافات عميقة عاشها «ماسك»، خلال فترة وجوده فى البيت الأبيض، بدءاً من مواجهاته الحادة مع وزير الخارجية ماركو روبيو حول سياسات التوظيف، وصولاً إلى مشاجرته العلنية مع وزير الخزانة «سكوت بيسنت» حول تعيينات مصلحة الضرائب.

وكان نائب الرئيس الأمريكى «جيه دى فانس» صرَّح بأن «ماسك» سيواصل عمله كمستشار فى الإدارة الأمريكية، بينما قال البيت الأبيض إن رئيس «تسلا» سيترك منصبه فى وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) فى الموعد المحدد فى وقت لاحق من ربيع هذا العام.

ويُفترض أن يغادر «ماسك» الإدارة الأمريكية عند انتهاء فترة عمله كموظف حكومى، وهى 130 يوماً، فى أواخر مايو تقريباً، ويغادر الملياردير الأمريكى منصبه الحكومى وهو يحمل معه خسائر فادحة تجاوزت 113 مليار دولار من ثروته، وفقاً لمؤشر «بلومبرج» للمليارديرات، بالإضافة إلى انهيار أرباح «تسلا» بنسبة 71% وهبوط أسهمها بنسبة 33%، وهذه الصدامات كشفت عن فجوة بين رؤية الملياردير التكنوقراطية وواقع العمل السياسى، ما «دفع ترامب»، فى النهاية، إلى تحديد صلاحياته وتحويل دوره إلى استشارى بشكل أساسى.

وفى الأيام الماضية، بدأ الملياردير الأمريكى «إيلون ماسك» تقليص فترة وجوده فى البيت الأبيض استعداداً لمغادرة منصبه فى وزارة الكفاءة الحكومية بعد الخسارة التى تشهدها «تسلا للسيارات الكهربائية» بعد 100 يوم من رئاسة «ترامب»، فيما نفت رئيسة مجلس إدارة شركة «تسلا»، «روبين دينهولم»، تقريراً نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أفاد بأن أعضاء المجلس تواصلوا مع شركات مختصة للبحث عن خليفة للرئيس التنفيذى «إيلون ماسك»، وأكدت عبر منصة «إكس» أن التقرير «كاذب تماماً»، مشيرة إلى أن المجلس «واثق تماماً» من قدرة «ماسك» على مواصلة تنفيذ خطط الشركة، كما وصف «ماسك» التقرير بأنه «مقال كاذب».