طفل نيجيري مصاب بالتوحد يدخل موسوعة جينيس برسم أكبر لوحة في العالم

حقق نيجيري يبلغ من العمر 15 عاما، رقما قياسيًا عالميًا في موسوعة جينيس لأكبر لوحة فنية في العالم، رغم معاناته من مرض التوحد، وفقا لما ذكرته أسوشيتد برس.

النيجيري يدعى «كانيياتشوكو تاجبو»، رسم لوحة فنية تظهر شريطًا متعدد الألوان، تغطي مساحة 12,304 أمتار مربعة، وهذا أكبر بكثير من ملعب كرة قدم عادي، الذي تبلغ مساحته 7,140 مترًا مربعًا.

اللوحة تسلط الضوء على التوحد

وتهدف هذه اللوحة الضخمة إلى تسليط الضوء على اضطراب طيف التوحد، والتحديات التي يواجهها أشخاص مثله وسط الموارد المحدودة في نيجيريا.

وتفوق الشاب على حامل الرقم القياسي العالمي السابق عماد صالحي، والذي كان أكبر سنًا بثلاث مرات تقريباً، وكان عمره 42 عامًا عندما سجل الرقم القياسي بلوحة قماشية مساحتها 9652 متراً مربعاً.

الاعتراف بدخول الشاب النيجيري موسوعة جينيس

وتم الكشف عن العمل الفني، الذي تم إنشاؤه في نوفمبر 2024، والاعتراف به رسميًا من قبل منظمي موسوعة جينيس للأرقام القياسية في العاصمة النيجيرية أبوجا، خلال اليوم العالمي لقبول التوحد في أبريل.

وقالت وزيرة الفن والثقافة النيجيرية، هاناتو موساوا، إن أعمال الشاب المصاب بالتوحد الفنية، بمثابة منارة أمل وإلهام للأشخاص المصابين بالتوحد، مضيفة: «نحن ندرك القدرات والإمكانات الفريدة للأفراد المصابين بالتوحد ونلتزم بتوفير الفرص لهم للنجاح في الصناعات الإبداعية».

ويواجه العديد من المصابين بالتوحد وصمة العار والموارد المحدودة في نيجيريا، لكن عائلة «تاجبو» كانت عازمة على منحه أفضل دعم.