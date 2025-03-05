«الصناعات الغذائية»: الرئيس السيسي وضع حلولا جذرية وعاجلة لمشاكل عمال مصر

وصف النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال بـ«التاريخية»، حيث دارت حول مطالب أساسية طالب العمال بها علي مدار عقود، خاصة سرعة الفصل في القضايا العمالية المنظورة أمام المحاكم، وكذلك تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال مبادرات تكون تحت رعاية وإشراف الحكومة، وكذلك توسيع دائرة المستفيدين من إعانات العمالة غير المنتظمة.

قانون العمل الجديد

وقال النائب خالد عيش، في تصريحات لـ«الوطن»، إن توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي هي علاج لمشكلات كثيرة يعاني منها قطاع كبير من أصحاب المصانع والشركات، حيث نفتقر في بعض الصناعات الي وجود عاملة مدربة وعلي درجة عالية من الكفاءة، وبالتالي نحتاج إلي منح تدريبية لتدريب الشباب علي وظائف سوق العمل وما يحتاجه هذا السوق، في ظل تنامي فرص الاستثمار التي تطرحها الدولة بصفة مستمرة وتجذب أنظار كثير من المستثمرين سواء في الداخل أو الخارج.

وتابع: لدينا أنماط عمل ظهرت مؤخرًا تحدث عنها الرئيس وكانت تحتاج الي قانون لتنظيم شؤونها، ومثال ذلك «العمالة المنزلية» حيث دعا الرئيس إلي الانتهاء من قانون العمالة المنزلية وإجراء حوار مجتمعي حولة بما يضمن لها الحماية والأمان، وكذلك سرعة الفصل في القضايا العمالية، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فور إطلاقها.

مظلة حماية اجتماعية وتأمينية

واختتم «عيش» تصريحاته، مؤكدًا أن ما يعاصره عمال مصر في الجمهورية الجديدة، والاهتمام بتوفير مظلة حماية إجتماعية وتأمينية من خلال حزمة التشريعات الجديدة، ومنها قانون العمل الجديد الذي عالج مشكلات القانون القديم، إنما تعبر عن تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي لجهود عمال مصر، تلك السواعد التي ساهمت ولا تزال تسهم في بناء الجمهورية الجديدة.