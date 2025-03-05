عضو بـ«النواب» يشيد بكلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال اليوم

عضو بـ«النواب» يشيد بكلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال اليوم

عضو بـ«النواب» يشيد بكلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال اليوم

أشاد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد العمال اليوم، مؤكداً أنها تعكس مدى حرص الرئيس على دعم العمال ودورهم في البناء والعمل على زيادة اإنتاج في كل مواقع العمل.

ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة

وأكد «الناظر» في بيان صادر اليوم، أن توقيع الرئيس السيسي على قانون العمل خلال الاحتفالية رسالة دعم وطمأنة للعمال بقانون يضمن حقوقهم وبيئة عمل لائقة لها، مشيرا إلى أن القانون يرسخ لمبادئ الجمهورية الجديدة ويضمن حقوق عمل متوزانة لكل اأطراف العملية الإنتاجية سواء العامل أو صاحب العمل.

كما أشاد بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة خلال الاحتفال بعيد العمال اليوم، بضرورة التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وصرف إعانات عند الوفاة، مؤكدا أن الرئيس السيسي حريص على دعم تلك الفئة لتوفير حياة كريمة لها، موضحا أنه مع الإعلان عن كل حزمة حماية اجتماعية جديدة، يكون العمالة غير المنتظمة بينهم.

مشروع قانون العمالة المنزلية

وثمن «الناظر» توجيه الرئيس للحكومة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، مؤكدا أنها خطوة هامة لحفظ حقوق تلك الفئة، وكذلك توجيه الرئيس بضرورة تنفيذ مبادرات لتنمية مهارات الشباب، والعمل على سرعة الفصل في القضايا العمالية، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

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