«الحرية المصري»: توجيهات الرئيس السيسي في احتفالية عيد العمال تؤكد الاهتمام بالأيدى العاملة

قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته احتفال عيد العمال بشركة السويس للصلب، عكست التوجه الواضح نحو دعم العامل المصري، ليس فقط من خلال تحسين الأجور أو تطوير بيئة العمل، بل من خلال بناء منظومة متكاملة تحفظ الحقوق، وتفتح آفاقًا للتطور، وتضع العمال في قلب العملية التنموية.

وأكد عبد الهادي، في بيان له، ان هذه التوجيهات ليست إجراءات موسمية أو شعارات احتفالية، بل هي تعبير صادق عن رؤية متكاملة تنحاز إلى الفئات الكادحة، وتعيد الاعتبار لدورهم المحوري في بناء الوطن.

ولفت عبد الهادي، أن نهج القيادة السياسية في التعامل مع قضايا العمل يدرك حجم الجهد المبذول لتحسين مناخ العمل ودعم العمالة بكافة أشكالها، مشيراً إلى أن إعلان الرئيس توجيهه للحكومة بالانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية وإجراء حوار مجتمعي حوله، في خطوة طال انتظارها لتنظيم واحد من أهم القطاعات غير الرسمية، وحماية العاملين في هذا المجال ووضع إطار قانوني يحفظ حقوقهم وواجباتهم هو ضرورة لتحقيق العدالة والمساواة.

وأوضح عبد الهادي، أن توجيهات الرئيس بالتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة، تأكيد جديد على أن الدولة المصرية لا تفرق بين فئة وأخرى في رعايتها، كما أن هذا التوجيه يأتي امتدادًا للمبادرات السابقة التي أطلقتها الدولة لدعم هذه الفئات، ويعكس حرص القيادة السياسية على توفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي لأكبر شريحة من العمالة الهشة، التي ظلت لسنوات تعاني من التهميش.