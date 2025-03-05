جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن انتشاره في جنوب سوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أنه تم إجلاء خمسة مدنيين سوريين من الدروز ليل الجمعة لتلقي العلاج الطبي في الأراضي المحتلة، وتم نقلهم إلى مركز زيف الطبي في صفد بعد إصابتهم بجراح في الأراضي السورية، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية.

16 مواطنا سوريا درزيا يتلقون العلاج في إسرائيل

وأعلن جيش الاحتلال أنه نشر جنوده في جنوب سوريا وهو مستعد لمنع من سماهم بالقوات المعادية من دخول المنطقة، بما في ذلك القرى الدرزية، كما أكدت إذاعة الجيش تلقي 16 مواطنا سوريا درزيا العلاج في إسرائيل خلال الأيام الأخيرة.

ونفذ جيش الاحتلال عدة ضربات ضد أهداف عسكرية في منطقة حماة غربي سوريا، السبت، ونسبت الضربات إلى إسرائيل.

وشنّ جيش الاحتلال غارتين جويتين على سوريا خلال اليومين الماضيين، في الساعات الأولى من صباح السبت، وأعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف قبل قليل موقعًا عسكريًا ومدافع مضادة للطائرات وبنية تحتية لصواريخ أرض-جو في سوريا ويوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت محيط قصر حسين الشرع في العاصمة دمشق.

وكانت إسرائيل قد أعلنت سابقًا دعمها للدروز في سوريا، وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيواصل عملياته حسب الضرورة للدفاع عن المدنيين الإسرائيليين.