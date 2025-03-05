تكريم سامح حسين في الأقصر على «قطايف»

شهدت ساحة أبو الحجاج التاريخية فعاليات الحفل الختامي للملتقى السنوي الأول للبحث الإجرائي، الذي نظمته كلية التربية بجامعة الأقصر تحت عنوان «بحوث وممارسات»، والذي شهد تكريم الفنان سامح حسين عن برنامجه الرمضاني الهادف «قطايف» الذي حقق نجاحا لافتا في مصر والعالم العربي وكذلك عن مجمل أعماله الفنية التي تركت بصمة في عقل ووجدان الجمهور.

محافظ الأقصر يكرم سامح حسين

وحصل الفنان سامح حسين على التكريم من كل من المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، وكان من أبرز الحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور وليد عبدالله، عميد كلية التربية والمشرف على الجامعة الأهلية، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في محافظة الأقصر.

سامح حسين يعرب عن شكره

وخلال كلمته، أعرب الفنان سامح حسين عن فخره واعتزازه بهذا التكريم في مدينة الأقصر العظيمة قائلًا: «أشكر شعب الأقصر من أرض الحضارة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة من ساحة أبو الحجاج، التي تحتضن عبق ثلاث حضارات؛ الفرعونية والقبطية والإسلامية، أبعث لكم حبي وتقديري واحترامي لكل أهل المدينة العريقة».

وأضاف: «عرضتُ من قبل مسرحية بعنوان المتفائل في الأقصر، وكانت رسالتها نشر الأمل، لكن ما وجدته من ابتسامة ودفء أهل الأقصر فاق كل، تصور أنتم سفراء للتفاؤل بالفعل وصورة مشرفة للإنسان المصري الأصيل».

وأكد سامح حسين أن برنامجه الرمضاني «قطايف» كان محاولة لغرس الأخلاق والقيم والمبادئ في قالب فني بسيط، مشيرًا إلى أنه وجد هذه المبادئ متجسدة في كل فرد من أبناء الأقصر، مضيفًا: «الحضارة المصرية ليست آثارًا فقط.. بل إن المواطن هو الجوهر الحقيقي».

كما وجَّه تحية خاصة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قائلًا: «كلي شرف أن أكون في بلد شخصية عظيمة ومتفردة نعتز بها جميعًا، هي قدوة ومثل أعلى لي ولكل المصريين».

الحفل الختامي للملتقى السنوي الأول للبحث الإجرائي

وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا وتفاعلوا مع سامح حسين الذي حرص على الحديث معهم والتقاط الصور وكان واضحا حالة الفرحة والحب المسيطرة على أجواء الحفل.