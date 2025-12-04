كم حقق سامح حسين بإيرادات فيلم استنساخ بعد 72 ساعة؟

كم حقق سامح حسين بإيرادات فيلم استنساخ بعد 72 ساعة؟

كم حقق سامح حسين بإيرادات فيلم استنساخ بعد 72 ساعة؟

ينافس الفنان سامح حسين في موسم أفلام عيد الفطر 2025 فيلم استنساخ، ويشاركه بطولته الفنانة هبة مجدي، والذي نجح في جذب انتباه الجمهور منذ انطلاق عرضه فى دور العرض السينمائية.

إيرادات فيلم استنساخ بعد 3 أيام عرض

وأوضح الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، أن فيلم استنساخ حقق إجمالي إيرادات بلغت 705 آلاف و216 جنيها، خلال 72 ساعة منذ طرحه في السينمات، ومحتلا المركز الرابع في شباك تذاكر الايرادات.

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أبطال فيلم استنساخ

وتدور أحداث فيلم استنساخ حول شاب يدعى يونس العربي، ويتورط في المتاعب بعد ما يتوغل الذكاء الاصطناعي في السيطرة على مجريات الأحداث على العالم، وذلك في ظل التقدم التكنولوجي الذي وصلت إليه البشرية.

فيلم استنساخ من بطولة سامح حسين هبة مجدي، محمد عز، هاجر الشرنوبي من إخراج وتأليف عبدالرحمن محمد.

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