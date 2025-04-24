سامح حسين: أعشق المجازفة وشخصية يونس في «استنساخ» مليئة بالتناقضات

من خلال شخصية «يونس» يخوض الفنان سامح حسين تحدياً جديداً ضمن أحداث فيلمه السينمائى «استنساخ»، الذى يغوص من خلاله فى عالم الذكاء الاصطناعى، لإبراز مدى خطورته على العقل البشرى، والذى يواصل من خلاله تقديم تجارب جديدة ومختلفة عليه.

وكشف الفنان سامح حسين عن السبب الذى جعله يخوض تجربة جديدة ومختلفة عليه، قائلاً إنه منذ ظهوره على الشاشة وهو لا يُكرر نفسه، ولا يسير على خط واحد طوال الوقت، ولكنه يحرص على التنوع وتقديم تجارب مختلفة غير متشابهة، وأكبر دليل على ذلك أنه عندما قدّم أول بطولة له كانت مسلسل «عبودة ماركة مسجلة»، وكان مصنفاً كعمل كوميدى، وثانى تجربة مباشرة كانت بعيدة عن الكوميديا، بخلاف الأعمال الرومانسية.

وتابع: «هذا لم يكن يتخيله أحد، أن أُقدّم هذا اللون، وكذلك فى المسرح هناك الكثير من أعمالى تكون مليئة بالشجن والبكاء والدراما، أحب المجازفة وأقدم أنواعاً مختلفة ما بين الكوميدى والتراجيدى والرومانسى والإنسانى، وهذا ما أثار فضولى لتقديم شخصيتى فى (استنساخ)».

وعن شخصية «يونس» التى يقدّمها ضمن أحداث فيلم «استنساخ»، قال: «يونس يجعلك فى حالة من التوهان، لا تستطيع فهم مشاعرك، هل من المفترض أن تحبه أم تكرهه أم تتعاطف معه، أم تأخذ منه موقفاً؟». وتابع: «شخصية مليئة بالانفعالات التى تستفز أى ممثل، لأنها تعطى مساحات تمثيل يحبها».

أما عن حالة الجدل التى حدثت قبل عرض الفيلم وإلغاء العرض الخاص أول مرة لعدم الحصول على تصاريح من الرقابة، أوضح: «فى الحقيقة لا أعلم ما حدث، ومثلى مثل الصحفيين والإعلاميين، وصلت إلى مكان العرض الخاص، وعلمت حينها أن الفيلم لم يحصل على تصريح بعد، ولذلك اعتذرت للجميع».

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