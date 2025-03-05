حفل توزيع مسابقة «اعرف بلدك» بمشاركة أبناء الغربية للعام الرابع على التوالي

انطلق منذ قليل حفل توزيع جوائز النسخة الرابعة من مسابقة «اعرف بلدك»، تحت رعاية النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية، حيث تحظى المسابقة بمتابعة كبيرة من أبناء محافظة الغربية، خاصة مع ما حققته من نجاحات واسعة في الأعوام السابقة على مستوى التثقيف الوطني والتفاعل المجتمعي.

وتهدف المسابقة التي تقام طوال أيام شهر رمضان الكريم، إلى تعزيز الوعي بتاريخ محافظة الغربية خاصة، والتاريخ المصري عامة، وتسليط الضوء على أبرز المعالم الأثرية والشخصيات الوطنية التي ساهمت في تشكيل الهوية المصرية، ومنذ انطلاقها للمرة الأولى عام 2021، تطورت المسابقة من كونها محلية النطاق إلى منصة تعليمية وطنية، تضم في طياتها شخصيات وأحداث ومواقع أثرت في تاريخ مصر عبر العصور.

وفي هذا السياق قال النائب المهندس حازم الجندي مسابقة اعرف بلدك أصبحت بمثابة تقليد سنوي يجمع بين التثقيف والمتعة، ويعزز الشعور بالانتماء الوطني، خاصة لدى الأجيال الجديدة.

وأضاف «الجندي»: حرصنا هذا العام كما في الأعوام السابقة على ضمان أكبر قدر من التيسير والشفافية، وزيادة عدد الجوائز استجابة لمطالب المتابعين، قائلا: «هدفي الأساسي من هذه المبادرة هو إدخال البهجة على نفوس أبناء الغربية، وتشجيعهم على استكشاف تاريخهم وهويتهم المصرية العريقة».

وتابع: «أؤمن بأن معرفة المواطن بتاريخه وموروثه الثقافي هو خط الدفاع الأول لبناء وطن قوي وواعٍ»، مشيرا إلى أن تفاعل الجماهير وتزايد المشاركات عامًا بعد عام هو خير دليل على أهمية هذه المبادرة، متعهدا باستمرار دعمه لها وتطويرها لتظل مصدرًا للمعرفة والوعي الوطني.

يُذكر أن المسابقة أصبحت تحظى بإشادة واسعة من المواطنين، نظرًا لما تحمله من قيم تعليمية وثقافية، وحرص القائمين عليها على توفير تجربة تفاعلية هادفة خلال شهر رمضان المبارك.