«الهلال الأحمر»: توزيع أكثر من 304 آلاف وجبة في 16 محافظة خلال شهر رمضان

قام الهلال الأحمر المصري بتجهيز «مطبخ رمضان»، طوال أيام الشهر الكريم، لتوزيع وجبات إفطار وسحور، على الفئات الأولى بالرعاية في 16 محافظة، وذلك من خلال فروع الهلال على مستوى الجمهورية.

واستعرضت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، جهود الهلال في تجهيز مطبخ رمضان، قائلة إنه الجمعية قامت بتجهيز 304 آلاف و493 وجبة خلال شهر رمضان، من خلال المطابخ الإنسانية التابعة للهلال الأحمر المصري في 16 محافظة.





توزيع الوجبات على الأولى بالرعاية

وتوجهت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري بالشكر إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، على تكريمها ممثلي الهلال الأحمر المصري تقديرًا لما بذله من جهود خلال الشهر الكريم من إطعام وتنظيم عدد من الفعاليات.

وأوضحت، أنه تم توزيع 269 ألفا و599 وجبة إفطار و348 ألفا و95 وجبة سحور على الأسر المصرية والفلسطينية الأكثر احتياجًا، يوميًا طوال أيام شهر رمضان.

وأشارت إلى أن الهلال الأحمر المصري قام بدور رائد في دعم الأشقاء القادمين من قطاع غزة، حيث استمر في تقديم الدعم الإنساني للمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، إضافة إلى مطبخ غزة الرمضاني الذى استهدف الأسر الفلسطينية، وتم توزيع وجبات الإفطار والسحور على المرضى والمصابين ومرافقيهم، بمراكز الاستشفاء بالمحافظات.

جهود لوجستية وتنظيمية على أعلى مستوى

ولفتت «إمام» إلى أن فرق الهلال المصري قامت بجهود لوجستية وتنظيمية على أعلى مستوى، وذلك بمشاركة مئات المتطوعين في عمليات التجهيز والتوزيع، واستخدام المخازن المركزية والوحدات المتنقلة لضمان سرعة الاستجابة وفعالية التوزيع.



ونوهت إلى أن جهود الهلال الأحمر المصري طوال شهر رمضان تمت بالتنسيق المستمر مع الجهات الشريكة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها بأفضل صورة ممكنة.