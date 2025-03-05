وزير الإسكان ومحافظ السويس يتفقدان محطتي رفع صرف صحي

في ختام جولته اليوم، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، محطتي رفع الصرف الصحي بحي السويس بمحافظة السويس، لمتابعة سير العمل، بجانب متابعة سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة، يرافقهما مسئولو وزارة الإسكان والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

تفقد محطات الصرف الصحي

وخلال جولتهما، استمع وزير الإسكان، ومحافظ السويس، إلى شرح عن محطتي رفع صرف صحى زرب الرئيسية (2)، والقديمة – بحى السويس، بطاقة تصميمية إجمالية حوالي 124800 م3/يوم، وتخدم حي السويس" حيث يصل إليهما مخرجات محطات بور توفيق 1 و 2 والسواحل"، وتتكونان من 10 طلمبات، و2 ديزل كهرباء، وخطي انحدار بأقطار مختلفة، وخطي طرد بإجمالي طول 11 ألف متر، وبقطر 700مم لكل خط.

وتابع وزير الإسكان ومحافظ السويس، موقف إحلال وتجديد محطة رفع مياه الصرف الصحي بالسويس «زرب الجديدة»، التي شملت الأعمال الكهروميكانيكية، وتوريد وتركيب 3 طلمبات غاطسة، وتوريد وترکیب نظام تحكم ومراقبة للمحطة، وتوريد وترکیب مولد كهرباء قدرة 1000 ك. ف، بجانب الأعمال المدنية، وتشمل: إنشاء مسجد جديد ومبانٍ إدارية جديدة، وأعمال إنشاء غرفة محابس جديدة، وأعمال تأسيس صرف المطر، وأعمال التشطيبات الداخلية والخارجية.

أعمال الإحلال والتجديد

كما اطلعا على أعمال الإحلال والتجديد بمحطة رفع «زرب القديمة»، التي تشمل الأعمال الكهروميكانيكية، وإعادة تأهيل 3 طلمبات غاطسة بقدرة 200 ل/ ث، ورافع 20 م، وتغيير خطوط السحب والطرد بالمحابس والقطع الخاصة، وتوريد وتركيب الونش العلوي العنبر الطمبات، وتغيير لوحة الـ MDB، بجانب الأعمال المدنية، وتشمل: أعمال تدعيم وترميم الحوائط والأعمدة، وأعمال إنشاء غرفة محابس جديدة، وأعمال التأسيسات الكهربية والصحية، وأعمال تأسيس صرف المطر والتشطيبات الداخلية والخارجية.

منظومة مياه الشرب بمحافظة السويس

استمع وزير الإسكان، ومحافظ السويس، لعرض حول سير العمل بمنظومة مياه الشرب بمحافظة السويس، حيث اطلعا على توزيع نطاق تغذية مياه الشرب بمحافظة السويس، وهو كالآتي: محطة مياه هيئة قناة السويس وتخدم حوالي 80% من إجمالي مساحة المحافظة بطاقة 360 ألف م3/ يوم وتشمل مناطق: حي السويس وحي الأربعين، وحي عتاقة بنسبة 90%، ورافع السلام (2و1) المغذى لمنطقة السلام بإجمالي 27 ألف م3/ يوم، ورافع السماد بطاقة 15 ألف م3/ يوم، وحي فيصل عدا قرى الخريجين، بجانب محطات مياه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة وتخدم حوالي 20% من إجمالي مساحة المحافظة بإجمالي كمية مياه 119 ألف م3/يوم، وتخدم مناطق حي الجناين، وقرى شباب الخريجين (محمد عبدة - الرائد - الألبان الجديدة، وحي عتاقة بنسبة 10%)، بإجمالي 8 محطات مياه رئيسية و4 روافع.

كما تابع وزير الإسكان، ومحافظ السويس، سير العمل بمنظومة الصرف الصحي بمحافظة السويس، والتي تشتمل على (8) محطات صرف صحى رئيسية، و22 محطة صرف صحي فرعية، بإجمالي طاقات فعلية 250 ألف م3/ يوم، إلى جانب محطة معالجة بطاقة 220 ألف م3/ يوم، بجانب متابعة موقف نسبة تغطية خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي، التي وصلت حتى عام 2024 إلى 85% للصرف الصحي، و99% لمياه الشرب.

ثم تفقد وزير الإسكان ومحافظ السويس، مركز خدمة عملاء مياه الشرب والصرف الصحي بالسويس، التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وأجرى المهندس شريف الشربيني، حوارا مع العاملين بالمركز حول آلية العمل وتوجيه العملاء، موجهاً بالتوسع في مراكز خدمة العملاء لخدمة أكبر عدد من المواطنين بالمحافظة.