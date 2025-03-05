اللجنة المصرية توزع مساعدات على النازحين جنوب غزة (فيديو)

كتبت: أية محسن



في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة بقطاع غزة واستمرار إغلاق المعابر، قامت اللجنة المصرية بتوزيع طرود غذائية على الأسر النازحة داخل المخيم المصري الواقع جنوب القطاع، في خطوة جديدة تعكس الدعم المصري المتواصل للشعب الفلسطيني.

نقص حاد في المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية بغزة

ويؤوي المخيم المصري عشرات العائلات الفلسطينية التي اضطرت للنزوح بعد فقدان منازلها نتيجة القصف المستمر، إذ أصبحت تلك الأسر تعيش ظروفًا صعبة، وسط نقص حاد في المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية.

ورغم التحديات الميدانية ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، تواصل اللجنة المصرية جهودها في تقديم الدعم والمساندة سواء في المخيم المصري أو في مناطق أخرى من القطاع في محاولة للتخفيف من معاناة المدنيين.

المساعدات المصرية لغزة طوق نجاة للكثيرين

وفي مشهد مؤثر، عبّرت إحدى اللاجئات الفلسطينيات عن امتنانها لموقف الشعب المصري والدولة المصرية قائلة: «شكرا لكم كثيرًا، وشكرًا للدولة المصرية»، مؤكدة أن هذه المساعدات تمثل طوق نجاة للكثيرين وسط ما يمرون به من مآسٍ يومية.

وتأتي هذه التحركات الإنسانية في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني، بالتوازي مع المساعي السياسية المستمرة لوقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات.