خالد الصاوي يحضر عرض «ليه تعيشها لوحدك» في مهرجان المركز الكاثوليكي

خالد الصاوي يحضر عرض «ليه تعيشها لوحدك» في مهرجان المركز الكاثوليكي

خالد الصاوي يحضر عرض «ليه تعيشها لوحدك» في مهرجان المركز الكاثوليكي

كتب: أحمد عبدالرحمن

حرص الفنان خالد الصاوي على حضور عرض فيلمه «ليه تعيشها لوحدك»، ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ73.

فيلم ليه تعيشها لوحدك تدور أحداثه في إطار من الدراما، تدور الأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور.

خالد الصاوي

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا