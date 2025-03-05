خالد الصاوي يحضر عرض «ليه تعيشها لوحدك» في مهرجان المركز الكاثوليكي

كتب: أحمد عبدالرحمن

حرص الفنان خالد الصاوي على حضور عرض فيلمه «ليه تعيشها لوحدك»، ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ73.

فيلم ليه تعيشها لوحدك تدور أحداثه في إطار من الدراما، تدور الأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور.