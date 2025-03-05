مصر الأولى عالميا في تصدير البرتقال ونسعى لفتح أسواق جديدة

قال محمد خليل، رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في إنتاج وتصدير البرتقال للعام الثالث أو الرابع على التوالي، مشيرًا إلى أن الدولة تأتي أيضًا في المركز الثاني على مستوى صادرات الموالح عمومًا.

وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن الموالح تشمل أنواعًا عديدة مثل اليوسفي والمندرين، مؤكدًا أن مصر بدأت إنتاج أصناف جديدة ومتطورة من المندرين بعد توقيع اتفاقية حماية الملكية الفكرية، وهو ما فتح الباب أمام دخول أصناف عالمية محسنة قليلة البذور وتناسب مواعيد التصدير.

وأكد أن الدولة والمنتجين يعملون على تطوير صادرات الموالح الأخرى مثل الليمون، حيث ما زالت مصر بحاجة لزيادة حجم صادراته رغم امتلاكها إمكانيات كبيرة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن صادرات البرتقال المصرية تتميز بثباتها، ما يجعل من الصعب على أي دولة منافسة مصر في هذا القطاع.

وأشار إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في فتح أسواق تصديرية جديدة وصعبة مثل اليابان والصين، بفضل جهود الإدارة المركزية للحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء، لافتًا إلى أن هناك مساعي جارية للدخول إلى أسواق جديدة مثل تايلاند وأمريكا، رغم كون الأخيرة دولة منتجة للبرتقال، مؤكدًا أن مصر تمتلك طاقات تشغيلية وتجهيزات حديثة تسمح بالتوسع.