رئيس «قوى عاملة النواب»: قانون العمل الجديد يحفظ حقوق 30 مليون شخص ويحفزهم على الإنتاج

قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد يُعد بمثابة الشريعة العامة التي تحكم علاقة العمل في مصر، مؤكدًا أنه سيستفيد منه نحو 30 مليون عامل، وفلسفة القانون قائمة على تحقيق توازن بين العامل وصاحب العمل، وضمان الحد الأدنى من حقوق العمال، مع تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص، وربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.

وأوضح عبد الفضيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن القانون الجديد يحظر تشغيل العمال بالسخرة أو بالإكراه، ويُلزم أصحاب العمل بالإعلان عن الوظائف على أساس الكفاءة دون النظر إلى الدين أو الاتجاه السياسي أو الانتماء النقابي، كما منح القانون امتيازات جديدة للعمال، مثل الإعفاء من المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة عند النزاع مع صاحب العمل، مع إنشاء مكاتب للمساعدة القضائية داخل المحاكم.

وأضاف أن من أبرز التطورات أن حقوق العامل أصبحت في مقدمة الديون الواجب سدادها عند غلق المنشأة أو إعلان الإفلاس، وهو ما يُعد حماية حقيقية للعمال، مؤكدًا أن القانون أوجب على صاحب العمل تحديد مهلة لسداد حقوق العمال، وعلى وزارة العمل متابعة تنفيذ تلك الحقوق.