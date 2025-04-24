القوى العاملة تنفي التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

نفى مصدر مسؤول بوزارة العمل، ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإعلان عن تسجيل لمنحة قدرها 1000 جنيه لكل المصريين.

وتعمل وزارة العمل حاليًا على الانتهاء من إعداد الكشوف لصرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد العمال 2025 الذي يحل 1 مايو المقبل.

ويجرى صرف المنحة من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، وفروع البنوك المتعاقدة مع وزارة العمل، والمحافظ الإلكترونية للمستفيدين المسجلين في منظومة الشمول المالي.​

وعن شروط الاستحقاق لصرف منحة العمالة غير المنتظمة، فأنه للحصول على المنحة:

- يجب أن يكون العامل مسجلًا رسميًا في قاعدة بيانات وزارة العمل.

- العامل مصري الجنسية.

- ليس لديه سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.

- تتراوح أعمار العمال الذين يحق لهم الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة بين 20 و60 عامًا.

- يجب أن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي.​