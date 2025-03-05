وكيل «صحة مطروح» يشيد بتفعيل جراحات التجميل والوجه والفكين بمستشفى الضبعة

كتب - محمد بخات

تابع الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح بالمرور المفاجئ، على مستشفى الضبعة المركزى؛ يرافقه الدكتور شريف كامل مدير إدارة المستشفيات والطوارئ للتأكد من انتظام الفرق الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات ومستلزمات التشغيل، وذلك تنفيذاً لتكليف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المباشرة الميدانية للمستشفيات و متابعة مستوي تقديم الخدمات وقياس رضاء المواطنين.

وبدأ وكيل الوزارة، اليوم، جولته بمستشفى مدينة الضبعة بالمرور على الاستقبال والطوارئ، واستمع إلى تقييم الخدمة من أحد المواطنين وقام بمراجعة الاجراءات التي تمت معه منذ دخوله، ومراجعة تسجيلات نظام المراقبة بالكاميرات في مكتب خدمة المواطنين والتأكد من عمل المنظومة ورصدها لكافة أنحاء المستشفي.

إجراءات التعقيم الشامل بالعناية المركزة

تابع وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح إجراءات التعقيم الشامل لقسم العناية المركزة واتباع السياسات اللازمة، وقام بفحص موقف أحد المرضي المحجوزين بقسم العناية المتوسطة جري اختياره بصورة عشوائية، ومراجعة الملف الطبي الخاص به، وناقش مع الدكتور استشاري الجراحة وأخصائي العنايه المركزة؛ كافة الإجراءات والفحوصات التي نُفذت مع المريض، وذلك للتأكد من اتباع البروتوكلات المعتمدة من المجلس الصحي المصري في فحص وعلاج الحالات.

تطوير أداء المستشفى

ناقش وكيل الوزارة مع إدارة المستشفى نتائج عمليات تطوير الاداء التي تمت خلال الفترة الماضية ، ومخرجات التعاقدات الجديدة التي جرت مع عدد من الاستشاريين في تخصصات مختلفة، والاستعداد للتعاقدات القادمة لسد احتياجات المستشفى من الأطباء البشريين، ووجه بضرورة استكمال خطة تطوير الخدمات الطبية المميزة بالمستشفى الموضوعة سابقاً، وفقاً لمراحل البرنامج الزمني المحدد، مؤكداً أن المديرية تدعم كافة المنشآت الصحية بالمحافظة لتقديم خدمات طبية لائقة بأهالى المحافظة وزائريها.

جراحات الوجه والفكين وجراحات التجميل

وأشاد وكيل وزارة الصحة بمطروح حسب بيان، بالفريق الطبي بمستشفي الضبعة المركزي بقيادة الدكتور محمد جاويش مدير المستشفى في تفعيل عمليات جراحات الوجه والفكين وجراحات التجميل والمسالك والمناظير عوضاً عن إحالتها إلي مستشفيات أو محافظات أخري، كما أشاد بالجهود المبذولة للإنتهاء من إنشاء سكن الأطباء بمستشفى الضبعة المركزى، والتمهيد لزيادة أسرة الرعاية المركزة بالمستشفي، ووجه لإدارة المستشفي نحو التنسيق المتكامل مع المجتمع المدني ورموز العمل الأهلي المحترمين، لخدمة ابناء مدينة الضبعة وزائريها بالشكل اللائق، مع زيادة الإبداع في تطوير العمل بما يحقق الاهداف المنشودة في الوقت المحدد.