موعد ظهور نتيجة اللوتري 2025.. بعد أيام قليلة

يتحرّى الراغبين في السفر للولايات المتحدة في الوقت الحالي موعد إعلان نتيجة اللوتري 2025، تزامنًا مع اقتراب كشف نتائج برنامج الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة، المعروف بـ«اللوتري الأمريكي» أو «قرعة الجرين كارد»، وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن نتائج قرعة أمريكا 2025 ستكون متاحة رسميًا بدءًا من يوم السبت 3 مايو 2025.

تفاصيل التقديم في قرعة الهجرة العشوائية 2025

بدأ التسجيل في برنامج اللوتري الأمريكي لعام 2025 يوم 2 أكتوبر 2024، واستمر حتى 5 نوفمبر 2024، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، ويُشترط على كل متقدم أن يحتفظ برقم التأكيد (Confirmation Number) الذي حصل عليه فور انتهاء عملية التسجيل، إذ يُعد هذا الرقم المفتاح الأساسي للاستعلام عن نتيجة القرعة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2025

للاطلاع على نتيجة قرعة الهجرة العشوائية 2025، اتبع الخطوات التالية:

1. الدخول على الموقع الرسمي لنتائج اللوتري الأمريكي.

2. الضغط على زر Check Status (تحقق من الحالة).

3.في الصفحة التالية، اضغط على Continue (استمرار).

أدخل المعلومات المطلوبة:

رقم التأكيد.

اسم العائلة.

سنة الميلاد.

رمز التحقق

4. اضغط على Submit (إرسال).

5. ستظهر نتيجة القرعة مباشرة على الشاشة.

شروط التقديم في قرعة أمريكا 2025

تم إطلاق برنامج تأشيرة التنوع (DV Lottery) بموجب قانون الهجرة لعام 1990، ويهدف إلى زيادة تنوع المهاجرين إلى الولايات المتحدة. من أبرز شروط التقديم:

أن يكون المتقدم من إحدى الدول المؤهلة، مثل: مصر، المغرب، العراق، سوريا، لبنان، الأردن، السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت وغيرها.

الحصول على شهادة الثانوية العامة على الأقل، أو خبرة عملية لمدة عامين خلال آخر 5 سنوات في مهنة معتمدة.

لا يوجد حد أدنى للسن، لكن يُفضل أن يكون المتقدم بالغًا وقادرًا على تقديم أوراقه بنفسه.

التقديم إلكترونيًا ومجاني بالكامل.

موعد ظهور نتيجة اللوتري 2025 رسميًا

وفقًا لما أعلنته الجهات الرسمية، فإن موعد نتيجة اللوتري الأمريكي 2025 سيكون:

السبت 3 مايو 2025 عبر الموقع الرسمي من هنا.

نصائح هامة بعد ظهور نتيجة اللوتري 2025

- في حالة الفوز، يجب البدء في تجهيز الأوراق المطلوبة للمقابلة في السفارة الأمريكية.

- ترتيب المستندات والتأكد من صحة البيانات أمر ضروري لتجنب رفض الفيزا.

- في حالة عدم الفوز، يمكنك التقديم الدورة المقبلة التي ستُفتح في أكتوبر 2025.