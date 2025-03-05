جمعية حقوق المضارين من الإيجار القديم: لازم الزيادة تكون مرنة مش 15% بس في السنة

جمعية حقوق المضارين من الإيجار القديم: لازم الزيادة تكون مرنة مش 15% بس في السنة

جمعية حقوق المضارين من الإيجار القديم: لازم الزيادة تكون مرنة مش 15% بس في السنة

قال المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من الإيجار القديم، إن المالك ليس لديه مشكلة مع المستأجر، ولكن ظلم القانون الذي وقع عليه وهذا الظلم طال المالك والمستأجر غير القادر والقادر وأيضا طال الدولة، مقترحا أن يكون هناك ربط للحد الأدنى من الإيجار مع متوسط السعر في منطقة الإيجار.

وأشار حجازي، خلال حوار ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، اليوم، إلى أن الزيادة المقترحة على الإيجار القديم 15% لن تكون عادلة مع الناس، خاصة وأن نسبة التضخم كبيرة، مضيفا: «من الأفضل اقترحنا تكون الزيادة مرنة طبقا لقيمة التضخم التي يحددها البنك المركزي ويكون في فترة انتقالية للزيادة السنوية تبقى مرنة بدل ما هي تكون 15%».

وتابع: «خطوة الفترة الانتقالية المقترحة في تعديل قانون الإيجار القديم بمدة 5 سنوات كبيرة والأفضل تكون 3 سنوات ويجب التفريق بين المستأجر القادر والمستأجر غير القادر»، موضحا أن حق السكن منصوص عليه في الدستور وتكفله الدولة وعليها توفير وحدات سكنية بديلة أو قيم مالية للمستأجرين.

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