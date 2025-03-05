3 علامات تدل على عدم نضج شريكك عاطفيا.. اعرفها الآن

هناك ثلاث علامات تحذيرية تشير إلى أن شريك حياتك غير ناضج عاطفياً، والتي كشفت عنهم الدكتورة النفسية جولي سميث، وحثت الجميع على مراقبتها عند التعامل مع شريك حياتهم، ويمكن معرفتها وفقًا لـ«dailymail» في التقرير التالي..

علامات تدل على عدم نضج شريك حياتك

العلامة الأولى هي أن شريكك لا يريد تحمل المسؤولية عن نفسه وسيشير غالبًا بإصبع الاتهام إلى شخص آخر، فهم يميلون إلى الاعتماد بشكل كبير على الناس وإلقاء اللوم عليهم في كل ما يحدث بشكل خاطئ.

العلامة الثانية بحسب الدكتورة جولي، فإن الأشخاص غير الناضجين عاطفياً سوف يفتقرون أيضاً إلى التعاطف، ما يعني أنهم يكافحون من أجل رؤية ما هو أبعد من رغباتهم واحتياجاتهم، فهم يشعرون بالذنب، أو يخدعون، أو يتلاعبون ليجعلوهم يفعلون ما يناسبهم وذلك دلالة على عدم النضج.

العلامة الثالثة والأخيرة والتي تشير إلى افتقار شخص ما إلى النضج العاطفي هي كونه عدائيًا وسريع الغضب بشأن الأشياء، فهم يهاجمون الآخرين الذين يتحدونهم أو يختلفون مع آرائهم.