مخاطر تحمل الطفل للمسؤولية مبكرا.. 5 أزمات تنتنظر ابن حسن الصباح في الحشاشين

لحظة بلوغ الأبناء السن المناسبة لتحمل المسؤولية تمثل تتويجاً لجهود الوالدين على مدار سنوات طويلة من التربية والإعداد لهذه اللحظة التي قد يستعجلها بعض الآباء ظناً بأن أبناءهم لم يعودوا أطفالاً أو أنهم يملكون من القدرات ما يبلّغهم مبلغَ الرجال، وهو ما فعله حسن الصباح مع نجله «الهادي» عازماً على إعداده لأن يكون خليفته، ضمن أحداث الحلقة 24 من مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز.

أضرار تكليف الطفل بمسؤوليات تفوق سنه

عندما يتطرق تفكير بعض الآباء إلى المستقبل فيلتفتون نحو توريث أبنائهم مسؤولية إعالة الأسرة من بعدهم، ويقع الاختيار عادةً على الابن البكري، ليتم تحويله من طفل صغير إلى رجلٍ بالغ صاحب قدرة على تحمل المسؤولية، دون اعتبار لما يمكن أن تسببه تلك الخطوة من مشكلات وضغوط نفسية على الطفل أو المراهق، والتي يحددها الدكتور إبراهيم محمود استشاري الطب النفسي للأطفال، خلال حديثه لـ«الوطن» في النقاط التالية:

1. الخوف من الفشل:

كثرة الالتزامات التي تلقيها الأسرة على كاهل الطفل تجعله يمر بحالة من التوتر والقلق، بسبب مخاوفه المستمرة من الفشل، الذي يعني أنه خيّب ظن والديه به، وأنه لا يزال صغيراً غير قادر على النهوض بالمسؤولية، وبسبب قلة وعيه لا يدرك أن لكل سن مسؤولية معينة ولا ينتقص منه الاعتراف بأنه أصغر من تحملها، لذلك يستمر في إجبار نفسه على تحمل ما لا يطيق دون شكوى.

2. الصدمة والتشتت:

ثقة الوالدين الزائدة بقدرات أبنائهم على النجاح في تحقيق الصورة التي يرسمونها لهم من حيث النضج وتحمل المسؤولية، تضع الأبناء في حيرة من أمرهم فلا يعودوا قادرين على فهم ذواتهم، هل هم كبار حقاً مثلما يعتقد والديهما، أم أنهم ما يزالوا محتاجين إلى الرعاية.

3. النرجسية:

يزداد إعجاب الطفل بنفسه كلما أثبت كفاءةً في تحمل المسؤولية التي تحملها قبل أوان النضج العقلي، خاصةً عندما يثني عليه والداه ويرى في أعينهم نظرة الانبهار بمهاراته وذكائه، الأمر الذي يصنع منه شخصاً نرجسياً بمرور الوقت فيصبح شديد الافتنان بنفسه ويميل إلى التفاخر أمام أقرانه.

4. كبت المشاعر:

من أشد الأضرار النفسية قسوةً هي كتمان الطفل لمشاعره في الوقت الذي يود من داخله أن ينفجر بالبكاء ليخبر من حوله أنه لا يزال صغيراً على كل هذه الأعباء التي لا تتناسب مع سنه، وعندما يحتفظ الطفل بمثل هذه المشاعر السلبية يكون أكثر عرضة لمشكلات نفسية في المستقبل مثل العزلة والاكتئاب.

5. الشعور بالظلم:

وتحدث هذه الحالة عندما يقارن الطفل نفسه بشقيقه الأصغر، فيتساءل عن سبب تحمله المسؤولية وحده، علماً بأنه يدرك تماماً أنه لا يختلف عن شقيقه في شيء، فكلاهما محتاجان إلى الاستمتاع بطفولتهما.

مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول قصة حسن الصباح مؤسس الجماعة الأكثر دموية في القرن الحادي عشر، ويشهد العمل أحداثاً تشويقية تحت بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، ومعه نخبة من نجوم الفن، أبرزهم ميرنا نور الدين، أحمد عيد ونيقولا معوض.

ويعرض المسلسل على قناة DMC في الساعة التاسعة مساءً، ويعاد في الساعة 1:45 صباحاً، كما يمكن مشاهدته قبل موعد العرض التلفزيوني بساعتين على منصة WATCH IT، ليكون في تمام السابعة مساءً.