أستاذ طب نفسي: عدم نضج الشخصية سبب الخوف من وفاة أحد الأقارب

قال الدكتور محمد حمودة، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الخوف من وفاة أحد الأقارب سببه عدم النضج النفسي، موضحًا أن النضج يجعلنا نتعايش ونتقبل وفاة أي شخص نحبه، منوهًا بأن كل العلاقات الاجتماعية لابد أن تكون مبنية على ذلك.

النضج النفسي ليس له علاقة بالعمر

وأوضح «حمودة»، خلال لقائه مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن النضج النفسي ليس له علاقة بالسن أو العمر، والبعض في سن الـ50 عامًا ولايزالون مرتبطين جدًا ومعتمدين على آخرين، مؤكدًا أن الهرمونات تصل من الأم للجنين في بطنها وليس الأكل أو الغذاء فقط.

وتابع: «الطفل عندما يولد يشعر أنه وأمه شئ أو شخص واحد، وبعد ذلك يستقل وتبدأ مرحلة العند الأولى في سن 3 سنوات، وبعدها يعود ليسمع كلام والدته من سن 4 سنوات، وهي فترة التربية والرعاية».

الأب يعطي للبنت الشعور بالأمان

وأضاف أن دور الأب أهم من دور الأم في تربية الطفل، لأنه النموذج الذكوري لدى الطفل في اللبس أو التحرك، ويبدأ الطفل مرحلة التوحد مع الأب في أسلوب وطريقة الكلام.

وأوضح أن مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» عبّر عن أزمة هوية يمر بها المراهقون، وهي مرحلة العند الثانية في مرحلة المراهقة، مشيرًا إلى أن الأب يعطي للبنت الشعور والإحساس بالأمان، ويحمي البنت في مرحلة المراهقة من الانجذاب لأي شخص يعطي لها الحب ويمر في حياتها، أو أن يكون عندها صورة مشوهة وتكره الزواج من أي رجل.