مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية بالإسكندرية

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية بالإسكندرية

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني لعام 2025 بالإسكندرية، وتبدأ الامتحانات يوم الأحد 2025/5/18 على مستوى المحافظة وتستمر حتى الخميس 29 من نفس الشهر للمدارس «الرسمية والرسمية لغات والخاصة».

مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية

وأكد الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ«الوطن»، أنه تحددت مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وتبدأ يوم الأحد 18 مايو وتستمر حتى الخميس 29 من نفس الشهر وذلك للصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي بجميع المدارس الخاصة والرسمية لغات والرسمية، ويراعى في الجداول المواعيد بالنسبة للمدارس الصباحية والمسائية.


وأشار إلى أنه بالنسبة للطلاب الذين لم يحضروا امتحانات الفصل الدراسي الأول سواء فى كل المواد أو بعضها بعذر قانونى مقبول سيتم إجراء امتحانات تكميلية لهم طبقا للجدول بعد انتهاء المادة التي تغيبوا عنها بعد انتهاء الامتحان الخاص بها بنصف ساعة، علما بأنه تم الانتهاء من جميع أعمال الامتحانات وتجهيز الكنترولات في الـ9 إدارات.

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