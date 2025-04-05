وفاة الداعية السعودي سعد البريك.. معلومات عن أحد أعمدة الدعوة

في لحظات صمت مؤثرة، ودعت المملكة العربية السعودية والعالم الإسلامي اليوم أحد أبرز رموز الدعوة والفكر المعتدل، الداعية الدكتور سعد بن عبدالله البريك، الذي تصدر خبر وفاته مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، لما يملكه من مسيرة علمية ودعوية استمرت لعقود، أثرت في قلوب الملايين وألهمت أجيالًا بأفكاره واعتداله.. فماذا تعرف عنه؟

معلومات عن الداعية الراحل سعد البريك

الدكتور سعد البريك، الذي ولد عام 1962، لم يكن مجرد داعية تقليدي، بل كان رجلًا واسع الأفق، جمع بين العلم الغزير، والحضور الإعلامي المؤثر، والمواقف الوطنية والإنسانية النبيلة، وبرحيله يغيب صوت لطالما كان حاضرًا في القضايا المجتمعية والدينية، وموجهًا أمينًا في زمن ازدحمت فيه الأصوات واختلطت فيه الرسائل.

بصمة دعوية استثنائية ومواقف إنسانية

حصل الدكتور سعد بن عبدالله البريك على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وارتقى في مسيرته ليشغل منصب مستشار في مكتب الأمير عبدالعزيز بن فهد، كما كان خطيبًا لعدد من الجوامع البارزة، بحسب صحيفة سبق السعودية.

كان البريك صاحب فكر موسوعي، ترك بصمة واضحة في الإعلام من خلال مشاركته في برامج دينية مؤثرة، وقدم مؤلفات مهمة، أبرزها الاختيارات الفقهية، فتاوى الفضائيات، وإيجاز الخلاف، وجميعها تناولت قضايا معاصرة بلغة تجمع بين العمق والبساطة، وبين الأصول الفقهية والواقع المجتمعي.

صال وجال البريك في المملكة ومنابرها الدعوية، مشاركًا بمحاضرات جماهيرية ولقاءات شبابية، ركز فيها على قضايا الأسرة والتربية والأخلاق، وكان دائم التأكيد على جوهر الدين الإسلامي في الرحمة، والاعتدال، والحوار، كما امتلك خطابًا متزنًا، جمع بين التأصيل العلمي واللمسة الإنسانية، فكان صوته صوت العقل، ورسائله دعوة صادقة إلى الإصلاح والبناء.

لم يكن الشيخ سعد البريك عالمًا فحسب، بل كان إنسانًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ عرف عنه دعمه اللامحدود للأعمال الخيرية، وسعيه في قضاء حوائج الناس، خاصة المحتاجين والشباب، الذين كان يرى فيهم أمل الأمة.