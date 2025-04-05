اتفاق جديد في سوريا يعيد التهدئة في السويداء ويفشل مخططات الاحتلال الإسرائيلي

أفاد خليل هملو، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دمشق، أن اجتماعًا موسع عُقد في دار الزمان، المقر الإداري والروحي لمحافظة السويداء، بمشاركة شيوخ الدروز الثلاثة «حمود الحناوي، حكمت الهجري، يوسف الجربوع»، إضافة إلى قادة عشرة فصائل محلية أبرزها حركة رجال الكرامة بقيادة الشيخ ليث البلعوس، وعدد من وجهاء المحافظة.

بنود الاتفاق الثلاثة

وأضاف «هملو»، خلال رسالته على الهواء، أن الاجتماع جاء لتأكيد ما تم الاتفاق عليه مساء الخميس الماضي، وركّز على ثلاثة بنود رئيسية: تفعيل قوى الأمن العام المحلي من أبناء المحافظة، سواء من عناصر الشرطة السابقين أو المنضمين حديثًا، على أن يبدأ التنفيذ بدءًا من الغد، وعودة الحياة الطبيعية إلى المناطق التي شهدت توترات، لا سيما في صحنايا، أشرفية صحنايا، وجرمانا، ورفع جميع القيود المفروضة عليها، وتأمين طريق دمشق – السويداء عبر دوريات من الأمن العام التابع للحكومة السورية، يكون دورها مقتصرًا على حماية الطريق دون التدخل داخل المحافظة.

الغارات الإسرائيلية وتأثيرها

وأكد المجتمعون أن الاتفاق ملزم لجميع الأطراف، وأي بيان يصدر مخالفًا لبنوده لا يُمثل سوى صاحبه، وجاءت التفاهمات في أعقاب تصعيد أمني وظهور تقارير متضاربة حول هبوط مروحيات إسرائيلية في السويداء لنقل جرحى، وهو ما نفته جهات محلية، في حين أكده بيان للجيش الإسرائيلي، ما أثار موجة من الاستنكار الشعبي.

كما أشار إلى أن هذه التطورات جاءت بالتزامن مع غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع أمنية في مدينة صحنايا خلال الأيام الماضية، ما زاد من حدة التوتر.