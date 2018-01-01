موجز منتصف الليل| تفاصيل جديدة حول "إرهابي حلوان" والبابا يترأس القداس

التقطت عدسة "الوطن"، مقطع فيديو لمحل إقامة الإرهابي إبراهيم إسماعيل، منفذ عملية كنيسة "مارمينا"، الذي يقع في شارع منشية السلام الذي يتوسط حي المنشية بمنطقة أطلس في حلوان.

وكشف جيران منزل الإرهابي، لـ"الوطن" عن وقت اختفائه، وسلوك عائلته ووضعهم الحالي، ومصير المحل الذي كان يعمل به الآن.

فيما ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قداس رأس السنة، في الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل، منذ قليل.

وفي سياق متصل، تصدر "هاشتاج" سنة 2018 بكلمتين، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتنوعت التعليقات ما بين أدعية، بأن يكون العام الجديد أكثر رخاءً واستقرارًا، ولم تخلو التعليقات من السخرية.

وقال أحد المعلقين: "يا رب عام جديد بلا لحظات حزينة، ولا أصدقاء مزيفون، ولا خيبات، اللهم عاما دون ذنب دون فقد، دون خيبة أمل، اللهم أيّام مستبشرة، بلا كسرة قلب ولا ضيق بال ولا عسر حال وفرحة يا الله تثلج قلبي".

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

جيران "إرهابي حلوان": اختفى من ٣ سنين ولو شفناه هنخرمه بالرصاص

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بالفيديو دبي تستقبل 2018 بطريقة جديدة

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