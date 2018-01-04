موجز الظهيرة: تحسن الحالة الصحية لمصابي مارمينا.. وحريق بجامعة القاهرة

تنشر "الوطن" موجزا لأهم الأنباء حتى الساعة الثانية عشر ظهرا، حيث زار الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص ومقرر لجنة الأزمات بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مصابي حادث استهداف كنيسة مارمينا والبابا كيرلس السادس بمنطقة حلوان في القاهرة، للاطمئنان عليهم.

كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم 19 قرارًا للمهندس مصطفي مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بتخصيص أراضي لإقامة مشروعات بالمحافظات.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية تمكنت من القضاء على تكفيريين شديدي الخطورة والقبض على آخرين.

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مصطفى مدبولي يصدر 19 قرارا بتخصيص أراض لإقامة مشروعات بالمحافظات

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