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الوطن

موجز الظهيرة: تحسن الحالة الصحية لمصابي مارمينا.. وحريق بجامعة القاهرة

منذ 45 دقيقة
كتب: هبة وهدان
موجز الظهيرة: تحسن الحالة الصحية لمصابي مارمينا.. وحريق بجامعة القاهرة

بع مصابي حادث كنيسة مارمينا

تنشر "الوطن" موجزا لأهم الأنباء حتى الساعة الثانية عشر ظهرا، حيث زار الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص ومقرر لجنة الأزمات بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مصابي حادث استهداف كنيسة مارمينا والبابا كيرلس السادس بمنطقة حلوان في القاهرة، للاطمئنان عليهم.

كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم 19 قرارًا للمهندس مصطفي مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بتخصيص أراضي لإقامة مشروعات بالمحافظات.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية تمكنت من القضاء على تكفيريين شديدي الخطورة والقبض على آخرين. 

 

بالصور تحسن الحالة الصحية لمصابي حادث كنيسة مارمينا بحلوان

مصطفى مدبولي يصدر 19 قرارا بتخصيص أراض لإقامة مشروعات بالمحافظات

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