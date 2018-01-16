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الوطن

مستشار محافظ المنوفية السابق: عبدالباسط استغل "السادات" لمصالحه الخاصة

منذ 49 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
مستشار محافظ المنوفية السابق: عبدالباسط استغل "السادات" لمصالحه الخاصة

هشام عبد الباسط

قال الدكتور محمد السرسي، مستشار محافظ المنوفية السابق هشام عبدالباسط، والمتهم حاليا بتهمة الرشوة، إنه فوجئ بتوليه المنصب، مضيفا أنه كان نائبا لرئيس مدينة بركة السبع بالمحافظة وهو بالدرجة الوظيفية الثالثة، وذلك لأول مرة.

وأضاف "السرسي"، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه "على مسؤوليتي" بفضائية "صدى البلد"، أنه بين عشية وضحاها وجدناه يحمل مجلدا في يده ويقول إنه حصل على رسالة الدكتوراة، وطالب محافظ المنوفية بعلاوة، وعندما طلب منه تقديم أوراقه التي تفيد حصوله على الرسالة "ذهب ولم يعد"، لافتًا إلى أنهم بعد ذلك فوجئوا بتعيينه كمحافظ للمنوفية في حركة تغيير المحافظين.

وأشار، إلى أنه لأول مرة يجد مسؤول مثله يتولى منصبه كرئيس لمركز مدينة السادات لمدة 6 سنوات كاملة.

وأوضح "السرسي"، أن "عبد الباسط" تعمد أن يسلب منه بعض صلاحيته بالمحافظة وخاصة ملف أملاك الدولة، مشيرا إلى أن الوضع جعله يطالب بمقابلة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه يجند أشخاص داخل كل وزارة لمعرفة ما يجري بالوزارات.

وأشار مستشار محافظ المنوفية الأسبق، إلى أن "عبدالباسط" قُبض عليه لتسهيله الاستيلاء على أراضي الدولة، مضيفا أن رجلي الأعمال المقبوض عليهم معه كانوا دائمي التردد عليه، وأنه استولى على مدينة السادات بالكامل لمصالحه الشخصية.

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