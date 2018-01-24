بسمة وهبة: يجب تحديد الأولويات التي يُريدها الشعب من الرئيس القادم

قالت الإعلامية بسمة وهبة إن الانتخابات الرئاسية المقبلة تُشغل الرأي العام والشارع المصري بشكل كثيف في الفترة الحالية، موضحة أن المقاهي والريف والحضر وكل المواطنين في كل المحافظات لا يتحدثون سوى عن الانتخابات.

وأضافت "وهبة"، خلال تقديمها برنامج "هنا القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، أن المساجد والكنائس أصبحت أيضًا تتحدث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، متسائلة: "يجب تحديد الأولويات التي يريدها المواطنون من الرئيس القادم".

وأعلنت القوات المسلحة، في بيان أمس، ارتكاب الفريق مستدعى سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، مخالفات قانونية صريحة جسيمة، إثر إعلانه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزها: الترشح دون الحصول على الموافقة من القوات المسلحة، وتضمين بيانه عن الترشح تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري، وارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة.

وكان الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، في الساعات الأولى من صباح السبت 20 يناير.